Integration erfolgt hier jeden Tag

02.01.2017, 08:00 Uhr

Zwei Jugendliche mit Asyl-Status haben sich im neuen Zuhause im Studentenheim gut eingelebt.

SALZBURG (lg). Bereits beim Betreten des "ÖJAB-Studentenwohnheims" in der Strubergasse spürt man diese "studentische Atmosphäre". Am Wuzler-Tisch wird über die bevorstehenden Prüfungen und über das jüngste Heim-Fest, das bis in die Morgenstunden gedauert hat, diskutiert. Mittendrin auch Mohammad aus Syrien und Fawad aus Afghanistan, zwei junge Männer mit Asyl-Status, die im "Betreuten Wohnen" im Studentenwohnheim ein neues Zuhause gefunden haben. "Diese Sonderwohnform für Jugendliche mit Asyl richtet sich an bildungsorientierte Jugendliche mit Asyl, die eine gewisse Selbstständigkeit erreicht haben und aus der Grundversorgung heraus in den Zuständigkeitsbereich der Kinder- und Jugendhilfe Salzburg gelangen. Das Betreute Wohnen soll den Jugendlichen ermöglichen, in Österreich besser Fuß zu fassen und vor allem die Integration in das Bildungssystem fördern", erklärt Sabine Köppl-Lindorfer, Pädagogische Leiterin im SOS-Kinderdorf, einer Einrichtung der Salzburger Kinder- und Jugendhilfe. Das Betreute Wohnen im Studentenheim gibt es seit Mai 2016 und versteht sich als Pilotprojekt. Die Jugendlichen mit Asyl-Status können das gesamte Angebot des Studentenheims in Anspruch nehmen, das reicht vom hauseigenen Fitnessraum über Sportmöglichkeiten in einer angemieteten Turnhalle bis hin zur Teilnahme an studentischen Kochkursen und Festen. "Die Gemeinschaft wird in unserem Heim sehr stark gefördert. Wir schauen bewusst, dass sich keiner isoliert und binden ihn in Aktivitäten ein", betont Heimleiter Andreas Zwettler und die Lehramtsstudentin Samira Öhlinger fügt hinzu: "Unsere Gemeinschaftsküche ist eigentlich der soziale Treffpunkt hier. Wie sagt man so schön: Beim Essen kommen die Leut' zusammen."

Küche als Treffpunkt

Der 17-jährige Mohammad, der einen Deutschkurs bei dem Projekt Minerva besucht und gerne eine Lehre als Koch machen würde, ist "Stammgast" in der Küche: "Ich koche sehr gerne, meistens schmeckt es den anderen auch. Das sagen sie zumindest", meint der Jugendliche, dem es neben der Koch- vor allem die Fußball-Leidenschaft angetan hat. Der 18-jährige Fawad absolviert derzeit eine Lehre als Restaurant-Fachmann im Traditions-Gasthaus Brandstätter in Salzburg-Liefering. "Das macht mir großen Spaß, ich habe dabei viel mit Menschen zu tun und muss daher die Sprache gut lernen. Das Leben im Studentenheim, wo ich täglich mit der deutschen Sprache konfrontiert bin, hilft mir sehr und man bekommt auch mehr Selbstbewusstsein", erzählt Fawad, der gerne an der Salzach spazieren geht und eine Schwäche für Topfenstrudel hat. "Die beiden Jugendlichen erhalten von uns Unterstützung in administrativen oder rechtlichen Dingen, durch das Leben im Studentenheim erledigen sich viele Dinge auch von selbst, da gesellschaftliche Regeln hier jeden Tag gelebt werden", fügt Köppl-Lindorfer hinzu.