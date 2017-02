Jugoslawien: Wunsch und Wirklichkeit (Vortrag Prof. Dr. Marie-Janin Calic)

Jugoslawien war ein Staat von nur kurzer Lebensdauer, die Idee dahinter war allerdings eine große. Vielleicht liegt in der großen Idee der Umstand begraben, dass der Mythos Jugoslawien auch 25 Jahre nach dem Zerfall des Staates immer noch lebt. Was es mit der Idee Jugoslawien auf sich hatte, was das reale Jugoslawien ausmachte und warum so Manche heute noch mit leichter Wehmut an den einstigen Vielvölkerstaat denken, das wollen wir aus berufenem Munde erfahren: Kaum jemand anderem ist dieses Berufen-sein mehr zuzusprechen als Professorin Dr. Marie-Janine Calic.

Dr. Marie-Janine Calic, seit 2004 Professorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, kommt am 9. März 2017 in die Galerie b11. Sie wird dort einen Vortrag halten zum Thema „Jugoslawien: Wunsch und Wirklichkeit“.Calic ist eine der führenden deutschen Südosteuropa-Historikerinnen und vielbeachtete Buchautorin. Sie war politische Beraterin des Sonderkoordinators des Stabilitätspakts für Südosteuropa in Brüssel und 1995 Beraterin des UN-Sondergesandten für das ehemalige Jugoslawien. Ihre bekanntesten Bücher sind „Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert“ und das erst kürzlich erschiene „Südosteuropa, Weltgeschichte einer Region“. Während ersteres sehr speziell Jugoslawien behandelt, beleuchtet letzteres in bisher nicht bekanntem Ausmaß die Geschichte der gesamten Balkanregion. Ein Buch, das jedem zu empfehlen ist, der die Geschichte Europas aus einem bisher nicht bekannten Blickwinkel erfahren möchte.Wegen des zu erwartenden großen Andrangs bitten wir um rechtzeitige Sitzplatzreservierung unter info@jazzwe.net (Unkostenbeitrag: EUR 5,-)Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Reiseprojekts "Jugosfera" statt ( https://www.facebook.com/jugosferasalzburg ).InformationVerein Jazzwe – Galerie b11Bergstraße 11, 5020 SalzburgTel.: 0664/41 30 568E-Mail: info@jazzwe.net