Kaiserschmarrn überzeugt auch dänsichen Starkoch

01.12.2016, 15:22 Uhr

Weihnachtsgeschenke für seine Töchter

Nach seinem Christkindlmarktbesuch besorgte der Kopenhagener für seine Töchter noch Weihnachtsgeschenke auf dem Christkindlmarkt, danach ging es zurück ins Restaurant Ikarus, wo er sein Gastmenü für den Dezember vorbereitet und die Dreharbeiten für die ServusTV-Sendung „Die besten Köche der Welt – Zu Gast im Ikarus“ abschloss. Sein Besuch am Christkindlmarkt wird in der nächsten Folge am Donnerstag, 15. Dezember zu sehen sein.