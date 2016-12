SALZBURG. Am 21. Dezember ab 15.00 Uhr wird auf der Bühne im Oval das Puppentheater "Kasperl und die Weihnachtsfee" gespielt.Die Großmutti ist verzweifelt. Immer wenn sie die Kerzen am Weihnachtsbaum anzünden will, macht es Huuuuiiiiiiii und alle Kerzen gehen wieder aus. Arme Großmutti, sie ist so traurig, hat sie sich doch schon so sehr auf die brennenden Kerzen am Weihnachtsbaum gefreut. Weihnachten mit einem Weihnachtsbaum ohne brennende Kerzen? – Könnt ihr euch das vorstellen? Dem Kasperl geht´s genauso. Und so macht er sich auf den Weg zur Weihnachts-Fee ...Für Kinder ab 2 Jahren geeignet.Dauer ca. 40 MinutenInfos unter: oval