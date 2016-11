AT

Spielzeug Museum , Bürgerspitalg. 2 , 5020 Salzburg AT

SALZBURG. Am 20. Dezember von 15.00 bis 16.30 Uhr wird im Spielzeug Museum fleißig Kekse gebacken.



Weihnachtszeit ist Naschzeit. Und gleich doppelt so süß schmecken Keks und Co, wenn sie auch hübsch anzusehen sind! Wir bauen Minihäuser aus Keksen, lassen aus Schoko- Schornsteinen Zuckerwatte quellen und Dächer unter einer winterlichen Zuckerglasur verschwinden.



Für Kinder ab 3 Jahren geeignet, Dauer ca. 1,5 Stunden.