Kunstmesse startet auch in Salzburg

26.01.2017, 12:13 Uhr

Heimische und internationale Galerien

"Salzburg war immer schon meine absolute Wunsch-Destination. Die Stadt ist ja schon per se ein Synonym für Kunstsinn, und das in allen Sparten. Mit der ART Salzburg Contemporary & Antiques International wollen wir nun erstmals einen guten Mix von heimischen und internationalen Galerien und Kunsthändlern nach Salzburg bringen. Ein neues frisches Kunstangebot für Salzburg und seine Umlandregionen also, ganz ähnlich unserem Konzept in Innsbruck, wo wir Einsteiger unter den Kunstliebhabern ebenso wie versierte Sammler anzusprechen und nun schon seit über zwanzig Jahren zu begeistern verstehen", erklärt Johanna Penz , Eigentümerin der ART Kunstmesse GmbH das Konzept.Das Programm der ART Salzburg Contemporary & Antiques International fokussiert sich dabei primär auf zeitgenössische Kunst und klassische Moderne, aber auch Antiquitäten der letzten Jahrhunderte werden gezeigt.