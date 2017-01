Landestheater Salzburg trauert um seinen 1. Kapellmeister Peter Ewaldt

22.01.2017, 22:26 Uhr

Peter Ewaldt ist in der Nacht auf Sonntag im Alter von 64 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Der Dirigent und Kapellmeister hat das musikalische Schaffen der Opernsparte am Salzburger Landestheater über Jahrzehnte geprägt und bereichert. Sein Tod bedeutet einen schweren Verlust für das ganze Theater. „Peter Ewaldt hat sowohl menschlich als auch künstlerisch über 35 Spielzeiten wichtige Akzente gesetzt und war in seiner unverwechselbaren, sanften und gleichzeitig engagierten Art ein wichtiger Mitstreiter zugunsten einer lebendigen und musikalischen Opernstadt Salzburg“, sagte Intendant Carl Philip von Maldeghem.

Peter Ewaldt war als musikalischer Leiter der Produktion „The Sound of Music“ mitverantwortlich für den größten Erfolg in der Geschichte des Landestheaters und leitete fast neunzig der bisher gespielten Vorstellungen sowie die große internationale Gala zum 50-jährigen Jubiläum des Filmes in der Felsenreitschule.Noch die Eröffnungspremiere der laufenden Spielzeit und die CD-Aufnahme des Musicals „Spamalot“ gestaltete er mit musikalischer Energie und spürbarer Lebenslust. In den letzten Jahren leitete er Produktionen wie »Frau Luna«, »Kiss Me, Kate«, »The Sound of Music«, »La Cage aux Folles«, »Im Weißen Rössl« und die Barockoper »Dafne« am Salzburger Landestheater.