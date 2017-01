Leopoldskroner Weiher zum Eislaufen freigegeben

24.01.2017, 09:21 Uhr

Die arktischen Temperaturen der letzten Zeit machen es möglich, dass das Eis am Leopoldskroner Weiher nun dick genug ist um darauf Eislaufen zu können.

Eisdecke am Salzachsee noch nicht tragfähig

Seit dem 23. Jänner 14 Uhr ist der Leopoldskroner Weiher für Natureisfans zum Eislaufen freigegeben.Nur dort beträgt die Klareisdecke durchgehend mindestens zehn Zentimeter. Diese ermöglicht ein gefahrloses Befahren mit Schlittschuhen, Eisstockschießen oder einfach nur spazieren gehen.Die „Inseln“ mitten im Weiher und der Schilfgürtel sind gesperrt, um die Vögel in ihrer Winterruhe nicht zu stören.Die Eisdecke am Salzachsee in Liefering hat noch nicht die nötige Eisstärke erreicht. Auch dort werden Eismessungen regelmäßig durchgeführt.