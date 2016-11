Mario Barth gastiert in der Salzburgarena

SALZBURG. Am 10. März ab 20.00 Uhr gastiert Mario Barth mit seinem Programm, "Männer sind bekloppt, aber sexy" in der Salzburgarena.Das neue Programm, mit dem der Comedypreisträger die Lachmuskeln seiner Fans nonstop aktiviert. In „Männer sind bekloppt, aber sexy!“ läuft Mario Barth zur Höchstform auf. Banale Situationen werden zum Brüllen komisch, wenn „der größte Paartherapeut der Galaxis“ mit unverwechselbarer Mimik Szenen aus dem Alltag mit seiner Freundin parodiert.Tickets sind unter www.mario-barth.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich