Mit Menschlichkeit in das neue Jahr

27.12.2016, 09:00 Uhr

KOMMENTAR

Der Jahreswechsel ist traditionell die Zeit, um Bilanz über das alte Jahr zu ziehen. Was ist 2016 gut gelaufen, was möchte man im kommenden Jahr anders machen und welche besonderen Wünsche schickt man in der Silvesternacht in den Himmel? Das Jahr 2016 war in Salzburg geprägt vom großen Jubiläum "200 Jahre Salzburg bei Österreich", zu dessen Auftakt Karl-Markus Gauß in seiner Festrede betonte: "Man braucht kein Prophet zu sein, um zu sagen: Es wird, was die Herkunft der hier lebenden Menschen betrifft, bunter sein als heute. Bunter heißt nicht von vornherein schon: besser. Aber auch nicht einfach: schlechter. Was daraus wird, hängt von uns selber ab." Das Jahr 2016 war europa- und weltweit betrachtet sicherlich kein gutes und ließ uns angesichts der schrecklichen Bilder oft mit einem Gefühl der Ohnmacht zurück. Auch das neue Jahr wird uns mit so manchen Herausforderungen konfrontieren – unsere Antwort darauf kann nur sein, diesen mit Zuversicht, aber vor allem mit Menschlichkeit zu begegnen.