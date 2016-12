Monika Martin gastiert in der Salzburgarena

SALZBURG. Am 6. Mai ab 20.00 Uhr gastiert Monika Martin in der Salzburgarena.



Seit 20 Jahren steht Monika Martin nun auf der Bühne und begeistert ihr Publikum. Im Jubiläumsjahr kehrt die erfolgreiche Künstlerin zu ihren Wurzeln zurück und geht mit ihrer sechsköpfigen Band auf große Österreich -Tournee.



Die Show besteht aus einem nahezu dreistündigen Programm und beinhaltet alle großen Hits aus Monika Martins langjähriger Karriere. Von damals bis heute. ‚La Luna Blu‘ und ‚Mozartgasse 10‘ werden dabei ebenso zu hören sein, wie ihre aktuellen Charthits ‚Die neue Wirklichkeit’, ‚Das kleine Haus am Meer’ und natürlich der Song, der dem ganzen neuen Album seinen Namen gegeben hat nämlich ‚Sehnsucht nach Liebe’.



Karten sind ab sofort u.a. unter der Veranstalterhomepage www.showfactory.at, www.oeticket.com erhältlich.