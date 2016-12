Marko und Sanja Govorcin organisieren mit Unterstützung der Galerie b11 ein Benefizkonzert zugunsten der Mostar Rock School, die eine Musikschule der besonderen Art ist. Sie zeigt, dass ein friedliches Zusammenleben verschiedener Ethnien möglich ist. Wir laden sie herzlich zu einem Abend mit guter Musik, feinen Leuten und einem guten Zweck ein. Alle Spenden können einen wichtigen Beitrag zum Erhalt dieser Schule leisten!

Gast: Jimmy Budes, Klavier (ehemaliger Schüler der Mostar Rock School, lebt und studiert Musik/Jazzklavier in Wien)Die 2012 gegründete Mostar Rock School (MRS) ist eine Musikschule für Musik unterschiedlichster populärer Stile, in der bisher mehr als 500 junge Musikerinnen und Musiker mitgewirkt haben. Zwar ist diese Schule keine öffentliche Musikschule, dafür aber die einzige, in der junge Menschen nicht nach Ethnien getrennt unterrichtet werden. Die MRS ist das beste Beispiel dafür, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist.Nach nun vier Jahren. Die bisherigen Fördergeber haben aufgrund anderer Prioritäten und der Flüchtlingskrise keine finanziellen Ressourcen mehr. Sollte bald keine Lösung gefunden werden, sieht sich die Schule gezwungen, ihre – für die Gesellschaft wertvolle – Arbeit mit Jahresende einstellen zu müssen. Dies würde zahlreiche Träume einer jungen Generation zerstören. Einer Generation, die in Zeiten von Krieg und Hass gezeigt hat, dass Musik verbindet und neue, stabile Brücken zwischen den Menschen bauen kann – noch dazu schneller und stärker als Politik es je sein wird.Daher laden wir all diejenigen, die unsere Vision einer gerechteren und glücklicheren Gesellschaft teilen, ein „Ehrenmitglied“ der Rock School zu werden und mit einer Spende den Fortbestand der Arbeit der Mostar Rock School zu sichern.Sei auch du dabei, und ermögliche das Unmögliche mit deiner Spende!Galerie b11Bergstraße 11, 5020 SalzburgTel.: 0664/41 30 568E-Mail: info@jazzwe.net