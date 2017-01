Nach dem Badeschluss im Paraceslus-Bad folgt nun der große Ausverkauf

03.01.2017, 16:29 Uhr

Bei einem Flohmarkt können Nostalgiker und Fans am Mittwoch von 10 bis 16 Uhr Teile der Sauna- und Badeinrichtung, Schilder, Wanduhren oder Schwimmflügel erworben werden.

Schließfächer, bunte Segel und ganze Saunen

Schnäppchenjäger kommen beim Flohmarkt im mittlerweile geschlossenen Paracelsus-Bad in Salzburg am morgigen Mottwoch garantiert auf ihre Kosten: Von 10 bis 16 Uhr sind hunderte Dinge und Dingelinge aus dem Paracelsusbad-Inventar günstig zu haben. Der Reinerlös geht übrigens an eine regionale Kinderhilfeeinrichtung.Schilder – Damensauna oder lieber Sauna 1 gemischt? -, Leuchten, hochwertige Alu-Liegen (auch für Outdoor geeignet), aber auch mehrere ganze Saunen (für 15 bis 50 Personen, natürlich inklusive Saunaofen), eine wohltuende Infrarot-Kabine und große Teile der Bistro-Einrichtung (alles in feinstem Edelstahl ausgeführt) finden sich im Angebot. Dazu bunte Segel aus der Schwimmhalle, ein Satz himmelblauer Schließfächer, Stühle und Sessel aller Art, eine Menge gerahmter Drucke und dutzende anderer Kleinigkeiten mit dem Flair der Fifties.

Das geht alles zu echten Flohmarktpreisen über den Tisch“, betont Betriebsleiter Gerhard Smöch. Dabei weist er noch auf einige besondere Gusto-Stückerl hin, etwa eine Sonnenliege der Marke Ergoline – „der Ferrari unter den Solarien“ – oder die kultige Stadion-Uhr mit leuchtender Digitalanzeige. Tatsächlich sollte sich für jeden Geschmack etwas finden!