Neue Projektlabors an der Landesberufsschule 4

13.01.2017, 13:57 Uhr

Für mehr Praxis im Schulalltag

SALZBURG (lg). Für das Schuljahr 2016/2017 wurden kürzlich neue Projektlabors im angrenzenden ehemaligen Amtsgebäude der Landesregierung in der Landesberufsschule 4 für Elektroberufe im Salzburger Stadtteil Lehen errichtet. Die neuen Projektlabors schaffen Projektarbeitsplätze für insgesamt 36 Schüler. Jeder Arbeitsplatz besteht aus einer Koje mit einem leeren Elektroverteiler. Dort können ein Wohnhaus, ein Bürogebäude oder eine Werkstätte nachgebildet werden. Planung und kaufmännische Kostenkalkulation mit fiktiver Bestellung beim Großhändler, Aufbau der Anlage samt Elektroverteiler und Inbetriebnahme können so von den Schülerinnen und Schülern nachgestellt werden. All diese Arbeitsschritte sind auch entsprechend zu dokumentieren. Danach erfolgt die technische Überprüfung laut Elektrotechnikgesetz, genauso wie sie bei einer real durchgeführten Baustelle zu erfolgen hat. Im Erdgeschoß des Gebäudes befinden sich ein CNC-Labor (primär für den Lehrberuf Mechatronik sowie den Doppelberuf Elektrobetriebstechnik und Maschinenbautechnik) und eine Handwerkstätte.