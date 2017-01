Non(n)sens Musical Dinner im ARCOTEL Castellani Salzburg

Vorhang auf für ein schwungvolles Musical Dinner!

SALZBURG. Am 10. Februar startet das Musical über fünf Nonnen in Geldnöten im ARCOTEL Castellani Salzburg. Der Abend wird von einem Drei-Gänge-Gourmet-Menü begleitet.Schwarzer Humor trifft auf kulinarische Genüsse. Der international gefeierte Musical‐Hit Non(n)sens begeistert Fans der ganzen Welt seit über 25 Jahren. Ab dem 10. Februar ab 19.00 Uhr spiel die Musical Company Austria die musikalische Komödie von Dan Goggin in gekürzter Fassung monatlich im ARCOTEL Castellani. Das 4-Sterne-Hotel in der Alpenstraße ist die perfekte Location für das Musical. In der hoteleigenen Kapelle laden die Nonnen zum Aperitif, bevor es zum Drei-Gänge-Gourmet-Dinner in den Gelben Saal geht. Zwischen Vorspeise, Hauptgang und Dessert erfahren die Gäste, dass durch eine misslungene Fischsuppe Mitschwestern der fünf Nonnen gen Himmel geschickt wurden. Für würdevolle Bestattungen ist kein Geld in der Klosterkasse und so ziehen die Schwestern vom Kloster auf die Bühne, um mit einer glamourösen Spendengala Geld aufzutreiben. Das Resultat ist eine knallbunte Revue voll lebhafter Musik und Tanznummern, mit viel Komik, Herz und Elan.Infos: www.arcotelhotels.com