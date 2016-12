Salzburger Schulen bei "Europa in der Schule"

28.12.2016, 07:00 Uhr

Netzwerk will Lehrern EU-Fortbildungsreisen nach Brüssel ermöglichen

"Europa in der Schule" heißt die neue Initiative von Bildungsministerium, Europäischem Parlament und Europäischer Kommission. Das neue Netzwerk unterstützt Schulleiterinnen und -leiter und Lehrkräfte aller Schultypen dabei, an ihren Schulen Europa-Schwerpunkte zu setzen. Lehrkräften, die sich im Netzwerk engagieren, sollen unter anderem EU-Fortbildungsreisen nach Brüssel ermöglicht werden. Mit dabei sind aus Salzburg das BORG Nonntal, die HLW Neumarkt am Wallersee sowie das BG/BRG St. Johann im Pongau.

Mit Hilfe des Netzwerkes "Europa in der Schule" werden Bildungsangebote und der regelmäßige Informationsaustausch zu Europathemen im Unterricht ermöglicht. Zudem wird es jedes Jahr ein Jahrestreffen geben. Die Idee zur Initiative ist aus gemeinsamen Workshops mit Schulleiterinnen, Schulleitern und Lehrkräften aus ganz Österreich hervorgegangen.