SaVasa Trio präsentiert: Calls, studies & games

SALZBURG. Am 30. Jänner ab 19.30 Uhr findet im Künstlerhaus Salzburg ein Konzert der Sonderklasse mit dem "SaVasa Trio", statt.



Sava Stoianov ist ein Trompeter der Sonderklasse. Sein Spiel ist geprägt von einer hohen Feinfühligkeit und Sensibilität, gepaart mit viel Experimentierfreudigkeit, die sogar – in Zusammenarbeit mit Instrumentenbauern - zu Weiterentwicklungen des Instruments und neuen Spielmöglichkeiten führt.



Karten Sind an der Abendkassa erhältlich, sowie unter Tel.: 0660/4943818