Sonderöffnungszeiten zu Heiligabend und Silvester der Städtische Friedhöfe

21.12.2016, 12:08 Uhr

Sonderöffnungszeiten während der Feiertage

Zu Heiligabend öffnen die Städtischen Friedhöfe Aigen, Maxglan, Morzg, Gnigl und der Kommunalfriedhof um 8 Uhr und sind dann durchgehend bis Fr, 25.12., 17 Uhr geöffnet. Der Sebastiansfriedhof öffnet am Do, 24.12., von 9 bis 21 Uhr seine Pforten.Ebenso können die Friedhöfe am Do, 31.12., von 8 Uhr durchgehend bis Fr, 1.1., 17 Uhr besucht werden. Der Sebastiansfriedhof ist am 31.12. von 9 bis 21 Uhr geöffnet. An allen anderen Tagen sind die Friedhöfe mit Ausnahme des Sebastiansfriedhof von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Der Sebastiansfriedhof kann von 9 bis 16 Uhr besucht werden.