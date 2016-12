SALZBURG. Am 13. Jänner ab 19.30 Uhr findet

Die 1927 veröffentlichte Novelle „Spiel Im Morgengrauen" zählt, neben „Leutnant Gustl“ und „Fräulein Else“, zu den besonderen Schätzen im Werk von Arthur Schnitzler. In ihr zeigt der Dichter mit unbestechlicher Genauigkeit, wie die Macht des Geldes das Leben eines Menschen zerstören kann.

Christian Dolezal, bekannt u.a. aus der ORF-Serie „Schlawiner", spielt sich durch die Geschichte des jungen Leutnant Kasda, der für einen ehemaligen Kameraden im Glücksspiel sein letztes Geld riskiert.

In einer dramatischen Abfolge von Glück und Pech erweist sich: das Leben ist ein Glücksspiel. Arthur Schnitzlers grandiose Novelle erzählt das Drama eines ganzen Menschenlebens, komprimiert in 36 Stunden und spielerisch erzählt in 75 Minuten, spannend wie ein Kriminalthriller.