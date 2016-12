Stadt Salzburg - das war der April 2016

28.12.2016, 12:26 Uhr

Auch im April 2016 wurde im Stadtblatt Salzburg über viele interessante Dinge berichtet. Einen kleinen Auszug finden sie anbei:

Hellbrunn wurde Fitness-Park

Foto: Stadt Salzburg/wildbildSALZBURG. Der Schlosspark Hellbrunn im Süden der Stadt ist das ganze Jahr über Anziehungspunkt für Erholung suchende und bewegungsfreudige Salzburger. Nun gibt es eine neue Attraktion: den "Fitness-Wundergarten" an der Stelle des 1999 errichteten und in die Jahre gekommenen alten Parcours. "Hier geht es nicht um Leistungssport, sondern um die Möglichkeit, Bewegungsabläufe zu üben und die Muskeln zu stärken. Und das auf einfache und angenehme Weise", sagte Bgm.-Stv. Harry Preuner.



Piktogramme für eine ungestörte Freibad-Saison

Glan-Abschnitt wurde renaturiert

Der neue Fitness-Parcours befindet sich direkt neben dem Wundergarten der Sinne (Kneipp-Anlage). Konzipiert hat das Projekt der Sportwissenschaftler Konrad Kurt Höfinger. Der Parcours besteht aus fünf modernen Geräten und ist gleichermaßen für die jüngere und ältere Generation geeignet. Eine informative Übungsleittafel mit Trainingsempfehlungen für Einsteiger und Fortgeschrittene beschreibt die Bewegungsabläufe durch Illustrationen. Die Kosten für die neue Anlage betrugen 40.000 Euro._________________________________________________________________________Grafik: Stadt SalzburgSALZBURG (lg). Ein Novum in der Freibad-Saison waren die Piktogramme mit Verhaltensregeln, die vor dem Saisonstart in den städtischen Freibädern sowie beim Lieferinger Badesee angebracht wurden.Anlass dafür waren Beschwerden von weiblichen Badegästen im Paracelsusbad, die sich von Asylwerbern durch Anstarren und anzügliche Gesten belästigt fühlten. Angebracht wurden die Piktogramme speziell im Dusch- und Beckenbereich. Einen privaten Sicherheitsdienst wie im Paracelsusbad sollte es in den Freibädern – zumindest vorerst – nicht geben. "Ich will den Badegästen ein ungestörtes Badevergnügen ermöglichen, indem sich jeder an die Regeln hält, egal, ob Einheimischer, Tourist oder Asylwerber. Ein Wachdienst wäre die letzte Möglichkeit. Die Piktogramme sehe ich auch als Unterstützung für das Personal, denn durch die Bilder kann man Asylwerbern, die kein Deutsch sprechen, die Regeln verständlich erklären. Die ein oder andere Beschwerde wird es wohl geben, so realistisch bin ich", so Reichl._________________________________________________________________________Foto: Pascal LamersAnlässlich der Renaturierung des Glan-Abschnittes betonte Bgm. Heinz Schaden: "Als Ausgleichsmaßnahme für die Red Bull Akademie am Saalachspitz ist hier in Lehen ein naturnaher Lebensraum entstanden. Ähnlich den rückgebauten Glan-Abschnitten 2008 und 2011 in Leopoldskron gibt es nun im bevölkerungsreichsten Stadtteil Salzburgs ein attraktives Biotop zum Relaxen." Und Planungsstadtrat Johann Padutsch ergänzte: "Ökologisch ist das eine hohe Aufwertung mitten in der Stadt." Rückgebaut wurden 270 Laufmeter Glanbach und 190 Laufmeter Lieferinger Mühlbach. Damit konnten insgesamt 460 Meter Gewässerstrecke ökologisch und erholungswirksam verbessert werden. Das mäandrierende Bachbett ermöglicht unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten und bietet ideale Lebensbedingungen für Fische und eine Vielzahl von Gewässerorganismen. Außerdem wurde der Mühlbach durch die Anlage eines Beckenpasses fischdurchgängig gemacht.