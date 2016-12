Stadt Salzburg - das war der Mai 2016

28.12.2016, 21:12 Uhr

"Rüben" bevölkerten Salzburgs Krauthügel

Foto: NeumayrSALZBURG (lg). Der kulturelle Salzburger Sommer warf bereits seine Schatten voraus: diesmal in Form von Kraut und Rüben beim Krauthügel am Fuße der Festung Hohensalzburg. Der deutsche Künstler Andreas Slominski nennt seine Installation „Rüben“ und setzte damit ein markantes Kunstzeichen im Auftrag der Salzburg Foundation: ein Stück Fahrradweg, ein Stück Asphaltstraße und eine Erntemaschine auf einem der letzten grünen Flecken inmitten der Mozartstadt.

Auinger wird Schaden-Nachfolger

200 Jahre Salzburg erlebbar machen

Der Künstler wollte hier laut eigenen Angaben so manches „aufs Korn“ nehmen: „Die Rübe als Allerwelts-Nahrungsmittel und Tierfutter zugleich – was könnte hier und jetzt besser passen“, so Slominski. Die titelgebenden Rüben beziehen sich auf die Salzburger Stadtgeschichte, mit der Slominski sich ausführlich befasst hat. Sie erinnern an Fürsterzbischof Leonhard von Keutschach, dessen Wappen weiße Rüben zierten. Das „Kunstprojekt Krauthügel“ ist eine Kooperation der Salzburg Foundation mit der Stiftung für Kunst und Kultur e.V. Bonn und der Erzabtei St. Peter. Die Installation war bis Ende September auf dem Krauthügel zu sehen.________________________________________________________________________Foto: Lisa Goldund Betriebsrat der Porsche Holding, Bernhard Auinger, soll im Frühjahr 2019 die Nachfolge von Heinz Schaden antreten und die Stadt-SPÖ als Spitzenkandidat in die nächste Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl führen. Das Team rund um Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer und Bezirksvorsitzenden Michael Wanner soll auch künftig bestehen bleiben. (lg)________________________________________________________________________Foto: Neumayr"Bischof. Kaiser. Jedermann" wurde im Mai die große Landesausstellung im Salzburg Museum zum Jubiläumsjahr "Salzburg 20.16" feierlich eröffnet. Zudem präsentierte Salzburg-Museum-Direktor Martin Hochleitner die Sonderbriefmarke zum Jubiläumsjahr. "Die Ausstellung ist eine Visitenkarte für Salzburg", so Hochleitner. Auf einer Ausstellungsfläche von 1.500 Quadratmetern widmeten sich die drei Bereiche "Schatzkammer Salzburg", "Erzähl mir Salzburg!" und "Am Schauplatz" der Vergangenheit Salzburgs. Die Pongauer Schriftstellerin Teresa Präauer las aus ihrem Text "Salzburg, du bist mein Zapfenmandl" und stellte dabei die Frage, ob "wir bei aller Zugehörigkeit offen für die Welt bleiben?". Unter den Gästen waren neben Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur auch Erzbischof Franz Lackner und der Erzabt von St. Peter, Korbinian Birnbacher. (lg)