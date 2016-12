Stadtwerk wird erweitert

21.12.2016, 14:50 Uhr

Spatenstich für drei weitere Gebäude im westlichen Teil des Areals

Drei neue Gebäude

SALZBURG (lg). Die Prisma-Unternehmensgruppe investiert weitere 28 Millionen Euro in das Projekt "Stadtwerk" in Lehen.In den drei neuen Baukörpern sind eine überbetriebliche Kinderbetreuung, eine weitere Gastronomie sowie freifinanzierte Mietwohnungen und Gewerbeflächen vorgesehen. Auch große Frei- und Grünflächen, die den neuen Teil mit den bestehenden Gebäuden am Stadtwerk verbinden, sind vorgesehen. Die Fertigstellung der drei neuen Gebäude ist für Herbst 2018 geplant. „Die positive Entwicklung am Stadtwerk mit den vielfältigen Nutzungen, der guten Auslastung, der kooperativen Haltung der Stadt und des Landes Salzburg hat uns nicht nur darin bestärkt, das ursprünglich entwickelte Konzept weiter zu vertiefen, sondern gibt uns den Mut, bis 2018 weitere 28 Millionen zu investieren“, betonte Bernhard Ölz, Vorstand der Prisma-Unternehmensgruppe.