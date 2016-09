27.09.2016, 16:54 Uhr

Straßensanierung in der Bayerhamerstraße

SALZBURG. Nach Erneuerung der Leitungen (Fernwärme und Lichtwellenleiter) saniert das Straßen- und Brückenamt die Bayerhamerstraße im Abschnitt zwischen Breitenfelderstraße und Philipp-Harpff-Straße. Die Bauarbeiten beginnen (witterungsabhängig) am dritten Oktober und dauern voraussichtlich drei Wochen. Während der Bauzeit wird die Bayerhamerstraße in diesem Bereich als Einbahn in Richtung Sterneckstraße geführt. Die Zufahrt von der Sterneckstraße bis zur Philipp-Harpff-Straße ist jedoch möglich (Sackgasse). Die geänderte Verkehrsführung tritt mit Beginn der Bauarbeiten in Kraft.

