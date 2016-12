STROMLOS: Zeit und Ruhe

13.12.2016, 16:52 Uhr

Bald heißt es wieder zusammenrücken und Ohren spitzen für ein Konzerthighlight, das mit wenig Strom dafür aber umso mehr kreativer Energie über die Bühne geht! Das Konzert findet am 21.12. um 19.30 in der Michaelskirche statt.

Mit dem 6. Stromlos weht im Dezember wieder ein frischer Wind durch die Salzburger Konzertlandschaft. Das europaweit einzigartige Kulturhighlight, bei dem Musik und Lyrik in einen gesellschaftskritischen Guss getaucht werden, verspricht einen Abend voll magischer Klangpoesie. In der mystischen Atmosphäre der Michaelskirche und der Adventzeit entsprechend, werden diesmal wieder sanfte, akustische Töne angeschlagen. Verfeinert durch ruhigen Gesang, ausgeschlafenem Rap und poetischen Worten, ist ein Konzert mit melancholischem Gestus in umfangreicher Ausdrucksbreite zu erwarten. Nationale Künstler unterschiedlichster Genres bringen, das im Grunde Paradoxe der Weihnachtszeit, auf einen gemeinsamen Nenner und sorgen für ein wenig Entschleunigung und unmittelbarere Berührung in der kalten, dunkeln Jahreszeit.Einfach großartig. In aller Bescheidenheit.Live on Stage: Scheibsta, Paul Plut, Die Niachtn, Letters for Jonah, The Oceans, Lukas Wagner (Poetry Slam), Theresa Hossa (Poetry Slam)