Suche nach 90-jähriger Frau erfolgreich

23.12.2016, 09:51 Uhr

Nach einem Hinweis einer Passantin konnte die 90-jährige, als vermisst gemeldete Frau, gefunden werden.

Aus einer Presseaussendung der LPD Salzburg geht hervor, dass eine 90-jährige Frau von ihrem Ehemann und der Tochter bei der Polizei als vermisst gemeldet wurde. Mehrere Polizeistreifen waren an der intensiven Suchaktion nach der 90 Jährigen beteiligt, welche zu Mittag ein glückliches Ende nahm. Nach dem Hinweis einer Passantin wurde die Vermisste in der Nähe des Rudolfskai am Boden liegend vorgefunden. Die Frau hatte einen Schwächeanfall erlitten und wurde in der Folge im Krankenhaus ambulant behandelt.