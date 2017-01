SALZBURG. Am 27. Jänner ab 17.00 Uhr findet in der Stiegl-Brauwelt der Tag der offenen Flaschen statt.



Ein Gläschen belgischer Braukultur, eine Kostprobe aus Schottland, ein Schluck Italien: Am "Tag der offenen Flaschen" wird der international bestückte Bierkühlschrank mit über 30 Bierspezialitäten aus aller Herren Länder, für Sie geöffnet.

Ein Biersommelier begleitet Sie einen Abend lang auf eine Verkostungsreise des guten Geschmacks.



„Spielen Sie um Ihr Bier!“ – Nach diesem Motto kann am „Tag der offenen Flaschen“ auch mit Bierjetons an einem Roulette-Tisch des Casino Salzburg gespielt werden. So können die Jetons mit etwas Glück vermehrt und für weitere genüssliche Bierverkostungen eingesetzt werden.