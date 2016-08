"Tage des Handwerks" im Gwandhaus

SALZBURG. Am 10. und 11. Sepgember ab jeweils 10.00 Uhr präsentiert das Gwandhaus Gössl die "Tage des Handwerks".Kunsthandwerker aus den verschiedensten Bereichen stellen ihre Arbeit vor - und ihr Können unter Beweis. Im Gössl Geschäft erwartet die Besucher ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen des Trachtenhandwerks: Es wird zum Beispiel gezeigt, wie Schürzen in Handarbeit bedruckt werden.Die Gäste können aus nächster Nähe miterleben, wie die Handwerksmeister an den Werkbänken arbeiten. Erleben Sie das Beste vom alten Handwerk und besuchen Sie den Gössl Handwerksmarkt.

- ARTEMIS DEKO & STYLE- ALOIS BAUMANN- KREATIV WERKSTATT MOSER- FRIEDRICH REICHL- SCHULTE / ALTMÜHLTAL- GOLDSCHMIEDE TRUCKERDer Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.