Ultimative Flugshow beim "Salzburger Cityjump"

SALZBURG. Am 10. September ab 18.30 Uhr findet am Kapitelplatz Salzburg der Salzburger Cityjump, eine ultimative Flugshow in der Alststadt, statt.Wenn Ende August der Jedermann mit seinem Festspiel-Ensemble die Salzburger Altstadt verlässt, betreten dort die Stars der Leichtathletik die Showbühne: Der „Salzburger Cityjump”, ein internationaler Stabhochsprungevent mit Weltklasseformat.Damit präsentiert die Salzburger Leichtathletik, nach der Salzburger Leichtathletikgala in Rif - einen weiteren Höhepunkt des Salzburger Sportsommers. Höhepunkt im wahrsten Sinn des Wortes – denn die Stabhochspringer kommen wirklich hoch hinaus: gezeigt wird eine “Flugshow” der Superlative.Vor der schönen Kulisse zwischen Dom und Festung wird auf dem Kapitelplatz die weltweit einzigartige mobile Sprunganlage “The FlySwat” aufgebaut, die es dem Publikum ermöglicht, die Athleten hautnah zu erleben.Alle Informationen unter: www.salzburger-cityjump.at