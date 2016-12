Umfrage der Woche

06.12.2016, 22:09 Uhr

Wie viel Geld geben Sie heuer für Weihnachtsgeschenke aus?

Eva Unterrainer: Ich glaube das es 250 Euro werden. Wir wichteln in der Familie und für das Geschenk gebe ich schon 150 Euro aus.Vinzent Nett: Wahrscheinlich so um die 100 Euro, ich bastel immer sehr viel selbst.Thomas Morocutti: Ich denke, dass es ungefähr 400 Euro sein werden.Anne Seidl: Da ich eigentlich eh nur was für die Familie kaufe, zwischen 50 und 100 Euro.Dominik Teubi: Da kommt bei mir schon einiges zusammen, ich schätze 400 Euro.Anja Weis: Wie jedes Jahr, zwischen 100 und 200 Euro.