Unser Ballkalender 2017

Das Stadtblatt Salzburg hat sich für Sie einen Überblick über die Ballsaison 2017 verschafft.

>>Ball im Salzburg Congress, Beginn: 20.30 Uhr.>>: Ball des Seekirchner Turnvereins im Gasthaus zur Post, Beginn: 14.00 Uhr.>>: Ball der Landjugend Hüttau in der Alten Post, Beginn:20.00 Uhr.>>: Ball der Landjugend Neumarkt im Festsaal der Stadtgemeinde, Beginn: 20.00 Uhr.

>>: Ball des Österreichischen Roten Kreuzes im Ferry Porsche Congress Center Zell am See, Beginn: 20.30 Uhr.>>: Ball der JVP Puch beim Kirchenwirt in Puch, für Unterhaltung sorgt die Band „Rondstoa“, Beginn: 20.00 Uhr.>>: Kindermaskenball im Augustiner Bräu Mülln, Beginn: 15:00 Uhr.>>: „Kiwanis Igonta Faschingsgschnas“ im Parkhotel Brunauer, Beginn: 20.00 Uhr.>>: Ball der Salzburger Unteroffiziere in der Schwarzenbergkaserne Wals, Beginn: 20.30 Uhr.>>Ball der MC-Plainlinde im Urbankeller Salzburg, Beginn: 21.00 Uhr.>>: Faschingsgschnas im Veranstaltungssaal der Gemeinde Bürmoos, Beginn: 20.30 Uhr.>>: Gschnas des USV Köstendorf im Flachgauer Festsaal (ehem. Brötzner), Beginn: 20.00 Uhr.>>: Ball der Pfarre und Bastelrunde Grödig im Pfarrzentrum Gödig, Beginn: 20.00 Uhr.>>: Gschnas der Salzburger ATSV im Glashaus Gärtnerei Schneikal in Salzburgm, Beginn: 19.30 Uhr.>>: Maturaball der HAK Neumarkt in der Wallerseehalle Henndorf, Beginn: 20.00 Uhr.>>: Fasching des ASKÖ Sekt. Judo mit Musik, Tanz, Spiel und Tombola in der Wallerseehalle Henndorf, Beginn: 14.00 Uhr.>>: Ball der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg, des Löschzuges Itzling, im Parkhotel Brunauer, Beginn: 20.30 Uhr.Samstag, 18. Februar 2017>>: Musikerball der TMK-Köstendorf im Flachgauer Festsaal Köstendorf (ehem. Brötzner), für Stimmung sorgt die Band „Rondstoa“, Beginn: 20.00 Uhr.>>: Fasching im Pfarrsaal Henndorf, Beginn: 14.00 Uhr.Samstag, 18. Februar 2017>>: Rauschende Ballnacht im Crowne-Plaza-The Pitter Salzburg, Beginn: 20.30 Uhr.>>: Gschnas der Lebenshilfe Salzburg in der Bauakademie Salzburg, Beginn: 18.00 Uhr.>>: Gschnas der TMK Oberalm im Gasthaus Angerer, für Unterhaltung sorgt die Band „Rondstoa“, Beginn: 20.00 Uhr.>>: Ball der Liedertafel Neumarkt unter dem Motto „Frankreich wir kommen“ in der Siedlungsstraße 11, Beginn: 20.00 Uhr.>>: Ball der Trachtenmusikkapelle Hochfeld im Gasthof Schinwald, Beginn: 20.00 Uhr.>>: Maxglaner Carneval-Parade : Maxglaner Hauptstraße, Bräuhausstraße, Rochusgasse, Beginn: 13.30 Uhr.>>: Maskenball der Prangerstutzenschützen Henndorf in der Wallerseehalle Henndorf, für Stimmung sorgt die Band „Rondstoa“, Beginn: 20.00 Uhr.>>: Ball des Roten Kreuzes im Salzburg Congress, Tickets: 0662-845110, Beginn: 20.30 Uhr.>>: Ball des UYC Mattsee und des Segelclubs Mattsee im Schloss, Einlassa ab 19.30 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr.>>: Gschnas der Schützenkompanie Grödig im Gasthaus Noppinger, Beginn: 17.00 Uhr.>>: Faschingsumzug durch die Gemeinde Straßwalchen, ganztägig.>>: Kinderfasching der TMK Köstendorf im Flachgauer Festsaal Köstendorf (ehem. Brötzner)Montag, 27. Februar 2017>>: Geselliger Tanz-Nachmittag mit „Open-End“, für die Teilnehmer der Seifert-Tanzkurse ist der Eintritt frei, Beginn: 15.00 Uhr.>>: Lumpen Ball der Zeche Holzhausen im Gasthaus Traintinger, für Stimmung sorgt die Band „Rondstoa“, Beginn: 20.00 Uhr.>>: Dirndlball der LJ Eugendorf am Rosenmontag in der Sporthalle Eugendorf, Beginn: 20.00 Uhr.Dienstag, 28. Februar 2017>>Ramba-Zamba am Marktplatz Straßwalchen, ganztägig.Mittwoch, 29. Februar 2017>>: Ball im Augustiner Bräu Mülln, Beginn: 15.00 Uhr.Samstag, 16. April 2017>>: Osterball in der Großen Reithalle des SRC, Beginn: 20.00 Uhr.