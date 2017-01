"Unten": Dokumentarfilm von Djordje Čenić

Der Dokumentarfilmer Djordje Čenić begibt sich auf eine autobiografische Zeitreise, die Mitte der Siebzigerjahre im jugoslawischen „Gastarbeitermilieu“ in Linz beginnt und ihn in sein kriegszerstörtes Heimatdorf im heutigen Kroatien führt. In teils absurd komischen, teils tragischen Episoden, die von kleinen Triumphen und großen Niederlagen, von Heimweh und Klassengegensätzen erzählen, gewährt uns Čenić tiefe Einblicke in seine Familiengeschichte und illustriert dabei den Spagat zwischen „oben“ und „unten“, der exemplarisch für Generationen von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern steht.

Der Film "Unten" gewann 2016 den Social Awareness Award beim Filmfestival Crossing Europe in Linz.DJORDJE ČENIĆ geb. 1975 in Linz als „Gastarbajterkind“. Er lebt in Salzburg und arbeitet als Historiker, Musiker und Filmemacher.HERMANN PESECKAS, geb. 1950 in Deutschland, Filmemacher und Gründungsmitglied der Plattform Studio West – Independent Film.Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Reiseprojektes Jugosfera Salzburg statt.InformationGalerie b11Bergstraße 11, 5020 SalzburgTel.: 0664/41 30 568E-Mail: info@jazzwe.net