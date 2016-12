Vandalen beschädigten ÖBB-Railjet

16.12.2016, 11:10 Uhr

Vandalen beschädigten in der Nacht auf heute eine in Salzburg abgestellte ÖBB-Railjet Garnitur.

SALZBURG (et). Durch Schläge mit dem Nothammer haben noch unbekannte Täter in der Nacht auf heute dutzende Scheiben eines ÖBB Railjet eingeschlagen, Zugtische und Behälter beschädigt und Polsterung heruntergerissen. Der Zug falle deshalb vorerst aus und das bringt die ÖBB in Schwierigkeiten, denn gerade an den starken Reisewochenenden werde jede Railjet-Garnitur dringend gebraucht. Die Railjet-Garnitur wird heute noch nach Wien zur Reparatur überstellt.