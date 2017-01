Wellness-Kurzurlaub im Romantikhotel Gmachl

07.01.2017, 18:46 Uhr

Nur etwa zehn Minuten von zu Hause, sprich nur wenige Fahrminuten von der Stadt-Salzburg entfernt, liegt das Romantik Hotel Gmachl. In einem gemütlichen und doch edlen Ambiente finden wir hier einen Traditionsbetrieb, der seine Gäste mit einem rundum-Wohfühlprogramm verwöhnt.

Bei einer kleinen Führung durch das Stammhaus und den Neubau erzählt uns eine junge Hotelassistentin viele interessante Details über die Entwicklung des Hotelbetriebs. Das Stallgebäude, welches bereits im 14. Jahrhundert entstand, ist in seiner ursprünglichen Bauform erhalten geblieben. Später wurde hier eine Landwirtschaft geführt, die noch heute in Betrieb ist. Neben zweistöckigen Suiten und Hotelzimmern befindet sich in dem Gebäude ein Restaurant, ein Frühstücksraum mit Wintergarten und eine gemütliche Hotelbar mit offenem Kamin. In einem kleinen Nebengebäude sind außerdem Seminarräume vorhanden.

Das 2001 entstandene, neue Gebäude befindet sich direkt gegenüber und besticht durch schöne, moderne Zimmereinrichtung und einem großzügigen Wellnessbereich mit Infinitypool. Von dort aus kann man eine wundervolle Aussicht auf die umliegende Berg- und Tallandschaft genießen. Dampfbad, Finnische Sauna, Infrarotkabine und abgetrennter Damenbereich erweitern das Angebot. Da in diesem Hotel fast ausschließlich Paare zu Gast sind, reduziert sich der Geräuschpegel auf ein Minimum, was ungemein zum Erholungs- und Entspannungsmehrwert beiträgt.Die große Stärke des Gmachl liegt in der Genuss-Küche und den heimischen Produkten. Das 3-Gang Wahlmenü wird von selbstgemachten Produkten wie Brot, Butter, Schinken, Speck und Aufstrich begleitet. Das Essen ist ausgesprochen fein und geschmackvoll zubereitet. Eine Gaumenfreude folgt der nächsten, sodass man aus dem schwärmen gar nicht mehr herauskommt.Auch das Genuss-Frühstück ist schlichtweg überwältigend. Hier offenbart sich den Gästen ein Buffet, das keinen Wunsch offen lässt. Ob gesund, ausgewogen, herzhaft, süß, fettig oder bunt gemischt, hier wird einfach alles geboten, was man sich für einen guten Start in den Tag nur wünschen kann. Ein besonderes Plus ist eine Vielzahl an hausgemachten Marmeladen und Chutneys.Das Romantikhotel Gmachl ist der ideale Ort um ein paar schöne Stunden abseits des lauten Stadttumults zu verbringen.