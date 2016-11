Weltrekordversuch im SN-Saal

SALZBURG. Von 10. bis 11. Dezember wird in Salzburg unter dem Titel „Schlag.Zeile – der längste Poetry Slam der Welt“ ein Weltrekord gebrochen: International bekannte Poeten sind im SN-Saal zu erleben, wenn sie den bestehenden Weltrekord von 25 Stunden auf 30 Stunden erweitern.Zum Weltrekordversuch lädt Wagner 16 hochkarätige Slam-PoetInnen nach Salzburg ein. Im SN-Saal der Salzburger Nachrichten treten die KünstlerInnen gegeneinander an. Die Performance wird vom Publikum bewertet – der Teilnehmer mit der niedrigsten Wertung jeder Runde fliegt raus. Am Ende (11. Dezember um 23:00 Uhr) steht der Gewinner fest und der Rekord ist gebrochen.

Einlass zum Spektakel erfolgt am 10. Dezember um 17:30 Uhr. Dabei sind die Besucher nicht gezwungen, 30 Stunden lang während der Veranstaltung auszuharren. Spezielle Phasen-Tickets gibt es ab 16. November bei Ö-Ticket und allen Salzburger Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen.