Wenn Chirurgen für Patienten singen

20.12.2016, 15:00 Uhr

Primar Klaus Emmanuel führt am 23. Dezember seine "Weihnachts-Visite" durch.

SALZBURG (lg). Wenn am 23. Dezember in der Chirurgie an den Landeskliniken weihnachtliche Lieder erklingen und dazu mit Gitarren und Flöten musiziert wird, dann führt der Primar der Chirurgie, Klaus Emmanuel, gemeinsam mit Kollegen aus der Ärzteschaft und Krankenschwestern gerade seine "Weihnachts-Visite" durch. Damit soll Patienten, die über die Feiertage stationär im Krankenhaus bleiben müssen, Trost gespendet und eine weihnachtliche Stimmung vermittelt werden. "Ich habe die Weihnachts-Visite 2012 in der Chirurgie in Linz, wo ich damals tätig war, eingeführt und gesehen, dass das sowohl bei den Patienten als auch bei der Belegschaft sehr positiv aufgenommen wurde. In Salzburg führen wir es heuer erstmals durch, aber ich denke, dass es auch hier eine Freude bereitet", erzählt der 49-jährige Chirurg.

Patienten Freude bereiten

Gesungen werden traditionelle Weihnachtslieder, wie "Es wird scho glei dumper" oder "Stille Nacht". Auch er selbst wird das ein oder andere Lied anstimmen, "aber ich singe eher leise, wir haben Kollegen, die sehr gut singen und Instrumente spielen, da halte ich meine Stimme eher im Hintergrund", fügt Emmanuel mit einem Schmunzeln hinzu. Für die Mitarbeiter der Chirurgie herrscht an den Weihnachtsfeiertagen Normalbetrieb, wobei der 24. Dezember eher ruhig verläuft. "Ab dem 25. und 26. Dezember geht es dann los, nach den üppigen Weihnachtsessen kommen viele Menschen mit Bauchbeschwerden oder Schmerzen in der Galle", so Emmanuel, der auch die chirurgische Abteilung des Krankenhauses Hallein leitet. "Dort werden wir die musikalische Weihnachts-Visite am 22. Dezember machen und den Patienten in Hallein eine weihnachtliche Freude bereiten", fügt der Chirurg hinzu.