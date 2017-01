Wenn der Busfahrer auf die Gäste vergisst ...

11.01.2017, 19:47 Uhr

Da denkt man sich, so ein kurzer Besuch auf einem Stadtberg kann was schönes sein. Ist es doch auch, man befindet sich in der Natur, es hat schön geschneit und man bewegt sich.Nur hat so ein schöner kurzer Auflug nicht immer ein gutes Ende. So geschehen am letzten, Samstag, 8. Jänner. Wir nahmen den Bus vom Mirabellplatz Richtung Gaisberg. Der Bus mit Nummer 151 brachte uns bis zur Zistelalm, da weiter nicht möglich war. Beim Ausstieg fragten wir nochmals nach, ob der Fahrer sicher nochmal kommen würde - laut Fahrplan wäre der nächste sogleich der letzte Bus wieder runter in die Stadt Salzburg - um 16:35 Uhr.

Nach einen schönen kurzen Spaziergang im Schnee, und einer kurzen Einkehr im Gasthof zum Erwärmen, machten wir uns rechtzeitig zur Bushaltestelle auf.Schon 16:15 Uhr waren wir bei der Bushaltestelle, da der Bus davor wie wir hinaufkamen, auch schon da war. Langsam kamen mehr Leute hinzu.Es verging die Abfahrtszeit und noch immer kein Bus in Sicht. Nach etwas Wartezeit - da eventuell größerer Verkehr - immer noch nichts. So riefen wir bei der Hotline an. Uns wurde mitgeteilt, dass er sich erkundigen würde.Beim zweiten Mal anrufen, erfuhren wir von der Notstelle, dass ihm mitgeteilt wurde, dass der Bus ganz normal gefahren und gewartet hätte.So um 17:00 Uhr waren wir noch immer bei der Zistelalm und es wurde kälter und dunkler. Und die Autos auf dem Parkplatz wurden auch weniger.Gut, dass ein Autofahrer noch Platz hatte und uns 4 Leute runter in die Stadt nahm. Eine wirklich schöne und warme Geste.