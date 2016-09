Wie Europas Regionen voneinander lernen können

01.10.2016, 07:30 Uhr

Rund 220 Teilnehmer aus europäischen Städten und Regionen trafen sich vergangene Woche bei der 12. Konferenz europäischer Städte und Regionen des Instituts der Regionen Europas (IRE) in Salzburg.

Nachhaltige Kontakte

Mit dem Thema Nachhaltigkeit in Bereichen wie Integration, Bodennutzung oder Tourismus und kulturelles Erbe habe man sehr aktuelle Themen getroffen, so Franz Schausberger, Vorstand des Instituts der Regionen (IRE), das die Konferenz vergangene Woche zum zwölften Mal ausgerichtet hat."Der gute Teilnehmermix – viele waren aus der Wirtschaft –, hochkarätige Experten am Podium, Best-Practice-Beispiele aus unterschiedlichen Regionen Europas und Vertreter aus dem Bereich der Wissenschaft haben zu vielen Gesprächen geführt, aus denen sich nun nachhaltigere Kontakte entwickeln können", betonte Schausberger weiters. Denn genau das sei das Ziel des "Salzburg Summit" – der übrigens im kommenden Jahr rund um den 24. September stattfinden wird.

Know-how-Austausch

"Es geht um den Austausch von Know-how und Best Practice. Denn viele Regionen haben die gleichen oder ähnliche Probleme wie andere, die sie vielleicht schon gelöst haben. Und ich sehe es als Aufgabe von gut entwickelten Regionen wie etwa Salzburg, dieses Wissen um Problemlösungen auch anderen zur Verfügung zu stellen, die gerade erst daran zu arbeiten begonnen haben", erklärte IRE-Vorstand Schausberger.