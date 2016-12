SALZBURG. Von 20. bis 22. Dezember (Di, Mi, Do: 18.00 Uhr / Di, Mi, Do: 20.00 Uhr)findet das Winterfest im Volksgarten statt.Kraftvolle Akrobatik trifft auf Säge, Axt und Co. – eine einzigartige Kombination, die der Cirque Alfonse mit dem Stück »Timber!« authentisch inszeniert. Mehrere Generationen stehen auf der Bühne und begeistern mit Holzfällercharme und purer Energie. Es wird mit Holz hantiert, haarscharf an gezackten Sägeblättern vorbeigesprungen und mit Salti über Baumstämme durch die Luft gewirbelt. Kurzum, die Inspiration für dieses Stück kam direkt aus der familieneigenen Scheune im kleinen Saint-Alphonse-Rodriguez in Québec. Nach erfolgreichen Tourneen weltweit kommen die Kanadier nun zum ersten Mal nach Salzburg. Hier präsentieren sie eine einzig artige Kombination, dass man während der Vorstellung das Gefühl hat, frisch geschnittenes Kiefernholz zu riechen.

Jedes Jahr zaubert das Winterfest mit seiner Zeltstadt von neuem eine außergewöhnliche Welt in den Salzburger Volksgarten. Eine Welt von fesselnder Akrobatik, leiser Poesie und bizarrem Humor, nicht laut, nicht halsbrecherisch, dafür einmalig, sensationell liebevoll und ehrlich.