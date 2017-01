Wintermärchen am Thumsee

14.01.2017, 17:59 Uhr

derzeit zeigt sich dieser kleine See in unmittelbarer Nachbarschaft zu Salzburg (im Berchtesgadener Land bei Bad Reichenhall) in einer zauberhaften Tiefschnee Landschaft. Ich kann diesen Rundweg von ca.1 Stunde um den See ausgesprochen empfehlen...einfach nur WUNDERSCHÖN. Weitere Infos zu Ausrüstung, Wegbeschreibung, Gastronomie und.....unter: Salzburg Zoo und Land