„Wir erobern uns die Nacht!“ ist das Motto von One Billion Rising Salzburg 2017

03.02.2017, 14:44 Uhr

Eine Milliarde Menschen weltweit sind von Gewalt betroffen. Über 600 Millionen Frauen leben in Ländern, in denen häusliche Gewalt nicht als Verbrechen angesehen wird. Die weltweite Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau im Alter zwischen 15 und 44 Jahren vergewaltigt wird oder häusliche Gewalt erfährt, ist höher als an Krebs oder Malaria zu erkranken oder an einem Verkehrsunfall beteiligt zu sein.

Über die Kampagne

SALZBURG (et). Die Tanzdemo "One Billion Rising", welche am 14. Feburar stattfindet, ist ein starkes Zeichen, um Frauen zu ermutigen, Gewalt nicht mehr hinzunehmen. Mit One Billion Rising zeigen alle, die mitmachen, ihre weltweite Solidarität und Offenheit. Es ist ein öffentlich sichtbares Signal für das Recht auf Selbstbestimmung aller Mädchen und Frauen und dafür, dass nur sie und niemand sonst über ihren Körper bestimmen darf. One Billion Rising steht für Solidarität mit allen Mädchen und Frauen und gegen Ausbeutung und Gewalt.One Billion Rising Salzburg ist eine Aktion vom Frauenbüro der Stadt Salzburg, make it – Büro für Mädchenförderung des Landes Salzburg, Referat Frauen, Diversität, Chancengleichheit des Landes Salzburg und AK Salzburg mit vielen anderen Organisationen.One Billion Rising ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Sie wurde im September 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler initiiert. Die eine "Milliarde" deutet auf eine UN-Statistik hin nach der eine von drei Frauen in ihrem Leben entweder vergewaltigt oder Opfer einer Körperverletzung wird. Die Kampagne wurde im Rahmen der V-Day Bewegung gestartet. Es ist eine der größten Kampagnen weltweit, zur Beendung von Gewalt gegen Frauen mit tausenden von Events in bis zu 190 Ländern der Welt.