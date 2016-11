Zahlreiche Einbrüche in Salzburg

23.11.2016, 08:07 Uhr

Einbrecher waren am Dienstag in der Stadt Salzburg unterwegs und schlugen insgesamt achtmal zu. Tausende Euro Bargeld, Laptops und eine teure Kamera wurden gestohlen.

Satte Beute in Firmengebäuden

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Dienstag und später untertags in den Stadtteilen Maxglan, Lehen und Parsch in insgesamt sechs Wohnungen und zwei Firmengebäuden zu. In zwei Objekten gingen die Einbrecher offenbar leer aus, in den weiteren richteten sie einen Schaden von einigen tausend Euro an.Bei einem Einbruch in zwei Firmengebäude in Maxglan erbeuteten die Täter in der Nacht auf Dienstag mehrere tausend Euro Bargeld. Auch eine Spiegelreflexkamera wurde gestohlen.

Fünf Wohnungseinbrüche in Lehen

Keine Beute bei Einbruch in Parsch

Gleich fünf Wohnungseinbrüche verzeichnete die Polizei am Dienstagnachmittag in Lehen. Die Täter erbeuteten zahlreiche Kosmetikartikel und hatten es vor allem auf Parfüms abgesehen. Auch ein Computer samt Zubehör und Schuhe wurden gestohlen. Die genaue Schadenshöhe in den Lehener Wohnungen ist noch unbekannt, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen.Auch Parsch blieb nicht verschont, dort schlugen Einbrecher am Dienstagabend zu. Sie brachen in eine Wohnung ein und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unbekannt.