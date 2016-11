Zauber der Weihnacht 2016

SALZBURG. Am 22. Dezemember ab 19.30 Uhr können Sie sich mit "Zauber der Weihnacht" in der Salzburgarena wieder auf das Christkind einstimmen.Für alle Schlager- und Volksmusikfreunde öffnet sich in der Salzburgarena am 22. Dezember das letzte von zwölf Fenstern des schönsten musikalischen Adventskalenders des Landes. Volkstümliche Klänge, romantische Schlager, dazu die bekanntesten und beliebtesten Weihnachtslieder gesungen und interpretiert von den großen Stars der Szene. Die perfekte Einstimmung auf das schönste Fest im Jahr!

Der musikalische Bogen reicht von den ganz großen Hits & Klassikern bis zu besinnlichen und auch fröhlichen Weihnachtsliedern. Es ist die über Jahre bewahrte bunte, verzaubernde, unterhaltsame, aber auch besinnliche ‚Zauber der Weihnacht‘-Musikmischung, die das Publikum seit jetzt genau 11 Jahren begeistert.Infos und Tickets unter: www.salzburgarena.at