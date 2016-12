21.12.2016, 08:52 Uhr

Zwölfjähriger bei Unfall verletzt

SALZBURG (et). Am Dienstagvormittag lief ein 12-jähriger Schüler einem 37-jährigen Mann aus Freilassung in Elisabeth-Vorstadt vor seinen Pkw. Der Mann konnte nicht mehr schnell genug bremsen, erfasste den Jungen mit dem rechten Außenspiegel und stieß ihn zu Boden. Der Schüler klagte an der Unfallstelle über leichte Kopfschmerzen und Schmerzen in der rechten Hand. Er wurde von den Rettungskräften ins LKH gebracht.

