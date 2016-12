Ausstellungseröffnung: "ERFASST - VERFOLGT - VERNICHTET | KRANKE UND BEHINDERTE MENSCHEN IM NATIONALSOZIALISMUS"

Die LAUBE, die Österreichische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (ÖGPP), die Universität Salzburg und das Land Salzburg präsentieren gemeinsam eine Wanderausstellung, die sich einem der dunkelsten Kapitel der Geschichte – der Ermordung kranker und behinderter Menschen in der NS-Zeit widmet

NS-EUTHANASIE

Seitdem die Ausstellung 2014 im Deutschen Bundestag eröffnet wurde, haben sie mehr als 200.000 Menschen im In- und Ausland gesehen. Zuletzt war Sie im Jänner 2016 in Wien im Palais Epstein zu sehen.Die Ausstellung wurde von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) in Kooperation mit den Stiftungen Denkmal für die ermordeten Juden Europas und Topographie des Terrors erstellt.Bis zu 400.000 Menschen wurden zwischen 1933 und 1945 zwangssterilisiert, mehr als 200.000 wurden ermordet. Bei der Selektion der Patienten wurde der vermeintliche „Wert“ des Menschen zum leitenden Gesichtspunkt. Ärzte, Pflegende und Funktionäre urteilten nach Maßgabe von „Heilbarkeit“, „Bildungsfähigkeit“ oder „Arbeitsfähigkeit“ über die ihnen Anvertrauten. Dabei fand die Ausgrenzung, Verfolgung und Vernichtung auffälliger, störender und kranker Menschen innerhalb des damaligen Anstalts- und Krankenhauswesens statt.Die Wanderausstellung richtet sich gezielt an ein breites Publikum: Sie nimmt die Frage nach dem Wert des Lebens als Leitlinie und beschäftigt sich mit den gedanklichen und institutionellen Voraussetzungen der Morde, sie fasst das Geschehen von Ausgrenzung und Zwangssterilisationen bis hin zur Massenvernichtung zusammen, beschäftigt sich mit exemplarischen Opfern, Tätern, Tatbeteiligten und Opponenten und fragt schließlich nach der Auseinandersetzung mit dem Geschehen von 1945 bis heute. Exemplarische Biografien ziehen sich durch die gesamte Ausstellung: In den Akten der Opfer werden die vielen verschiedenen Akteure fassbar, die an den Verbrechen beteiligt waren. Ihren Blicken auf Patienten werden deren eigene Äußerungen gegenübergestellt.Den Schlusspunkt der Ausstellung bilden zahlreiche Stimmen, die das damalige Geschehen von heute aus reflektieren und sich aus unterschiedlichen Perspektiven der Frage stellen, welche Bedeutung es für sie persönlich hat: Ärzte, Politiker, Vertreter von Selbsthilfeverbänden, Angehörige von Opfern, Pflegepersonal, Vertreter der Gesundheitsverwaltung und andere.lebens(un)wert - NS-Euthanasie im Land Salzburg (Teil 2)Informationen: Walter Reschreiter | LAUBE GmbH | Davisstraße 7 | 5400 Hallein | T: 050/6021 9201 | walter.reschreiter@laube.at