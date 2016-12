Countdown zur Wahl des Bundespräsidenten läuft

04.12.2016, 12:00 Uhr

Das Stadtblatt Salzburg berichtet am Wahlsonntag ab 17 Uhr online über das Wahlergebnis aus der Stadt Salzburg.

SALZBURG. Da bei der Bundespräsidentenwahl im April keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit der abgegeben Stimmen erzielen konnte und aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Stichwahl im Mai eine Aufhebung und somit eine Wahlwiederholung erwirkt wurde, kommt es heute Sonntag erneut zum Duell zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen.

Das Ergebnis der (ungültigen) Stichwahl vom Mai

Die Stadt Salzburg vergab 58,9 Prozent an Alexander Van der Bellen (inklusive Wahlkartenstimmen) und 41,1 Prozent der Stimmen (inklusive Wahlkartenstimmen) an Norbert Hofer.Betrachtet man rein das Ergebnis aus den Wahlkarten, kam Alexander Van der Bellen in der Stadt Salzburg auf 69,6 Prozent und Norbert Hofer auf 30,4 Prozent der Stimmen.Am stärksten punkten konnte Hofer im Stadtteil Taxham mit 54,02 Prozent. Van der Bellen war in Parsch am stärksten, wo er 64, 84 Prozent erreichte. Am wenigsten Stimmen konnte Hofer in Neustadt-Äußerer Stein erreichen (27,99 Prozent). Van der Bellen hingegen konnte in Taxham am wenigsten Stimmen erreichen (45,98 Prozent)