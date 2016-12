Das Geld für Straßensanierungen fehlt

13.12.2016, 06:30 Uhr

LR Hans Mayr: "Die Situation ist noch nicht besorgniserregend, aber sie kann es noch werden."

Etwas mehr als 20 Millionen Euro – nämlich 20,482.000 Euro – sind im Landesvoranschlag 2017 für die Sanierung der Landesstraßen vorgesehen. Gemessen am üblichen Sanierungsrythmus von 25 Jahren und einer Gesamtlänge des Landestraßennetzes von rund 1.400 Kilometern müssten jedes Jahr 55 Straßenkilometer saniert werden. Das Geld reicht aber nur für 35 Straßenkilometer – und das schon seit Jahren."Jährlich fehlen rund zehn Millionen Euro. Pro Jahr Verzögerung steigen die Sanierungskosten um 4,8 Prozent. Wir leben also auf Kosten der nächsten Generation", schimpft Gerd Brand, Bürgermeister von St. Margarethen im Lungau und Landtagsabgeordneter (SPÖ). Er versteht nicht, warum nicht zehn Millionen Euro aus dem mit 25 Millionen Euro dotierten "Reserveposten" (Sonstige Ausgaben) aus dem Landesvoranschlag für die Straßensanierung reserviert werden können.

"Das ist die Entscheidung von LH-Stv. Christian Stöckl", argumentiert Verkehrslandesrat Hans Mayr (SBG). Dass der ÖVP-Landesfinanzreferent das Geld nicht einfach dem Verkehrsressort zuteilen kann, versteht Mayr aber. "Stöckl muss das Gesamtbudget betrachten, bis auf die Bereiche Sozials und Gesundheitsversorgung sind alle Budgets eingefroren orden. Wir können nicht weiter Schlden machen sowie die Vorgängerregierung."Für das Verkehrsressort bedeutet das eine jährliche Umschichtung des Budgets in Richtung öffentlicher Verkehr. "Denn alleine um den Bestand des Öffentlichen Verkehrs nicht zu schwächen, benötige ich zusätzliches Geld für die Valorisierungen der Verkehrsdienstleistungen", so Mayr. Derzeit befänden sich rund ein Viertel der Landesstraßen in schlechtem Zustand. In den letzten Jahren sei man sogar dazu übergegangen etwa bei Spurrillen nicht die Fahrbahndecke zu erneuern, sondern sie nur abzufräsen, um Geld zu sparen. "Das ist zwar etwas ruppelig, fährt sich aber wieder ab", betont Mayr."Die Situation auf den Landesstraßen ist noch nicht besorgniserregend, aber sie kann es noch werden. Die Frage ist nämlich, wie lange ich die 35 Kilometer Straßensanierungen aufrechthalten kann. Abhilfe würde freilich eine flächendeckende Schwerverkehrsabgabe schaffen." Für die gibt es zwar ein "ja" von LAbg. Gerd Brand, aber keine politische Mehrheit im Landtag – die ÖVP ist dagegen.