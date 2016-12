Das Salzburg-Quiz zur Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl 2016

03.12.2016, 12:00 Uhr

Der erste Versuch, das höchste Amt im Staate zu vergeben, ist im Mai durch die Aufhebung der Stichwahl zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen gescheitert. Aber wie hätte Salzburg damals entschieden?

Hier die Fragen:

Wie hoch war die Wahlbeteiligung im Bundesland Salzburg bei der ungültigen Stichwahl im Mai 2016 – über oder unter 70 Prozent?Wurden in Salzburg mehr oder weniger ungültige Stimmen als im Österreichvergleich abgegeben?Welcher Kandidat hätte im Mai 2016 im Bundesland Salzburg mit 52,8 Prozent Zustimmung die Nase vorne gehabt?

Hier die Antworten:

In welchem Salzburger Bezirk lag Alexander Van der Bellen im Mai 2016 vorne?In wievielen Salzburger Gemeinden konnte Norbert Hofer am 22. Mai die meisten Stimmen erzielen?In welchem Flachgauer Ort hätte Van der Bellen im Mai mit nur einer Stimme mehr das Duell gegen Hofer gewonnen?In welcher Lungauer Gemeinde konnte Norbert Hofer bei der ungültigen Stichwahl 87,2 Prozent der Stimmen erzielen?Um wieviele Prozentpunkte ist im Bundesland Salzburg die Zahl der angeforderten Wahlkarten für die aktuelle Stichwahl im Vergleich zur aufgehobenen Stichwahl im Mai zurückgegangen?über 70 Prozent, nämlich 72,8 ProzentMehr, nämlich 4,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen (Ö: 3,6 %)Norbert Hofer, Van der Bellen hatte 47,2 ProzentMit 58,9 Prozent in der Stadt SalzburgIn 109 der 119 Salzburger GemeindenIn BergheimIn MuhrUm 22,7 Prozent