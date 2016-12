Im Mai startet neue Ausbildung für Pflegefachassistenten am BFI

11.12.2016, 22:01 Uhr

Insgesamt investiert das Land in die Pflegeausbildung am BFI im kommenden Jahr mehr als eine halbe Million Euro.

160.000 Euro aus dem Gesundheitsressort investiert LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) im kommenden Jahr in die erstmalige Ausbildung zur Pflegefachassistenz am BFI. Damit soll sichergestellt werden, dass nach der Novelle des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes eine ausreichende Anzahl an Pflegefachassistenten zur Verfügung steht.

Die neue Ausbildung zur Pflegefachassistenz am BFI beginnt am 15. Mai 2017 und dauert zwei Semester. Zielgruppen sind Pflegeassistentinnen bzw. Pflegeassistenten (ehemals Pflegehilfe) mit abgeschlossener Ausbildung und Anspruch auf das Fachkräftestipendium bzw. Bildungskarenz. Sie haben nur das zweite Ausbildungsjahr der Pflegefachassistenz zu absolvieren, das erste Ausbildungsjahr der Pflegefachassistenzausbildung wird ihnen durch die Absolvierung der Pflegeassistenzausbildung angerechnet. Auf dem Lehrplan stehen 1.600 Ausbildungsstunden, davon 1.070 Stunden Theorie und 530 Stunden Praktikum.