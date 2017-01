Karl Zallinger ist neuer ÖAAB-Obmann in der Stadt Salzburg

15.01.2017, 20:52 Uhr

„Der ÖAAB ist für mich die Volkspartei zum Angreifen. Das will ich den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam mit meinem neuen und sehr jungen Team vermitteln. Gefühl und Leidenschaft gehören für mich zur Politik so wie das Amen zum Gebet. Das ist vielleicht nicht bequem, gehört aber einfach zu dieser Aufgabe“, so Zallinger. Leistbares Wohnen, leistungsgerechte Entlohnung, Bildung und Verkehr gehören zu den Schwerpunkten der Zukunftsarbeit des ÖAAB in der Landeshauptstadt.Ein besonderes Anliegen von Karl Zallinger sind die Familien und die Jugend: „Familien sind der Kern unserer Gesellschaft. Ihr Bestand wird von vielen Seiten angegriffen. Unsere Kinder brauchen beste Bildung, um für die Herausforderungen der Arbeitswelt von morgen gerüstet zu sein. Ich bin überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger da von mir klare Ansagen erwarten.“ÖAAB-Obmann NR-Abg. Asdin El Habbassi bedankte sich bei Claudia Schmidt und gratulierte Karl Zallinger.