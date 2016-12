Nach 200 Jahren gehört die Festung Hohensalzburg wieder dem Land Salzburg

11.12.2016, 22:11 Uhr

Mit der Übergabe wurde ein Teil der seit Jahrzehnten schwelenden Vermögensauseinandersetzungen zwischen Bund und Land beigelegt.

Über neue Besitztümer darf sich das Land Salzburg freuen: Die Festung Hohensalzburg, die Neue Residenz, die Marienstatue, der Residenzbrunnen, die Kapitel- und ehemalige Pferdeschwemme werden vom Bund an das Land Salzburg übertragen. Zusätzlich werden Einrichtungsgegenstände wie Truhen, Uhren, Tische, Rahmen und vieles mehr mitübereignet."All diese Immobilien und Gegenstände waren ursprünglich Eigentum des selbstständigen Staates Salzburg und kehren somit nach 200 Jahren in das Eigentum Salzburgs zurück", freut sich LH Wilfried Haslauer nach mehrmonatigen Verhandlungen.Noch vier Jahre lang werden die Hangsicherungsarbeiten am Festungsberg vom Bund übernommen, danach ist das Land für alle Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zuständig.